TASUB TEADA | Kümme soovitust puhkusereisile minejale, et ta väldiks välismaal kaasmaalaste äpardusi

1. Reisi Targalt reisiinfo

Esimene praktiline samm on tutvuda välisministeeriumi portaalis Reisi Targalt konkreetse riigi teabega juba siis, kui tekib mõte sinna riiki reisida. Kui sisestad lehel soovitud reisisihtkoha, saad kohe teada, kas riigis esineb mõni oht, millest tingimata teadma pead.

Praegu on välisministeerium andnud välja reisihoiatuse näiteks Venemaa, Valgevene, Ukraina, Iraani ja Iraagi kohta. Nendesse riikidesse reisimist soovitab välisministeerium täielikult vältida. Kuna julgeolekuolukord Lähis-Idas on pingeline ning ebastabiilne, soovitame täielikult vältida reisimist Liibanoni. Ilma tungiva vajaduseta soovitame ka vältida reisimist Iisraeli, Jordaanias vältida rahvakogunemisi. Olukord on pinev näiteks ka Bangladeshis, kuhu soovitame samuti mitte reisida ebastabiilse julgeolekuolukorra ja tsiviilrahutuste tõttu. Lõuna-Ameerikas tasub vältida reisimist Venetsueelasse.

Mõned reisihoiatused on lühiajalised, nt metsatulekahju või vulkaanipurskeohu kestel, mõned on tulenevalt riigi poliitilisest olukorrast pikemaajalised. Selleks, et reisihoiatused jõuaksid jooksvalt infovoogu, soovitab ministeerium jälgida Facebookis välisministeeriumi veebikonsulit.

2. Kehtivad reisidokumendid

Reisi Targalt portaalist leiab info ka selle kohta, milliseid dokumente on vaja.

Schengeni viisaruum on teinud reisimise lihtsaks ja mugavaks, mistõttu võib minna meelest, et tegelikult on isegi Soome või Lätti sõites alati vaja kaasa võtta reisidokument. Seejuures on kehtivat ID-kaarti või passi vaja ka lastel, isegi beebidel. Seega tasub uue ilmakodaniku sünni järel kohe mõelda, kas lähiajal on plaanis mõni reis ja kui on, siis võtta isikut tõendava dokumendi vormistamine kohe plaanidesse.

Ühtlasi tuletame meelde, et mitmesse eestlaste seas väga populaarsesse reisisihtkohta minekuks ei piisa ID-kaardist. Näiteks Ühendkuningriiki, Türki ja Egiptusesse sisenemiseks on vaja kehtivat passi.

3. Mõnikord on vaja viisat