Kalev Spa juhatuse liige Piret Betlem sõnab, et ehkki tänavune suvi oli Eestis erakordselt ilus – ning see toob tavapäraselt veekeskustele alati kaasa väljakutseid –, õnnestus neil siiski külastajate arvu kasvatada.

Pärnu Tervise Paradiisi juhatuse liige Jaan Ratnik tõdeb samuti, et ilm mõjutab veekeskuste käekäiku. „Kui ilm on soe ja päike paistab, on inimesed kohe kindlasti siseruumide asemel rannas. Kuid ma hetkel usun siiski suurema mõju olevat meie ümber valitseval ebakindlusel ja majanduse üleüldisel käekäigul,“ sõnab ta.