VIDEO | Üks Rooma tuntumaid vaatamisväärsusi sai välgutabamuse tõttu tugevalt kannatada

Constantinuse Kaar Roomas Colosseumi lähedal pärineb aastast 315 pKr. Monument on 20 meetrit kõrge. See püstitati imperaator Constantinuse võidu auks, mille ta saavutas Maxentiuse üle Milviani silla lahingus.

Samas leidsid kolmapäeval paika külastanud turistid siiski veel fragmente monumendist, mille nad andsid üle pargi töötajatele. „See on sürreaalne, et me leidsime maast kaarelt pärit tükke,“ ütles 69-aastane USA Indiana osariigist pärit turist Jana Renfo. Ta leidis fragmente umbes kolme meetri kauguselt monumendist.