Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Olgugi et käes on esimene sügiskuu, ei ole suvel lahkumisega kiiret. Tõsi, kalendrisuvi ju kestabki veel ning kui õue minna, võib rõõmuga tõdeda, et temperatuuripügalad teevad silmad ette nii mõnelegi juulikuu päevale. Ees on terendamas mõnusalt soe nädalavahetus ühes värvikireva kultuuriprogrammiga. Vaata, mida peagi saabuvad vabad päevad pakuvad!