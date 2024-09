Kas võit tuleb koju? Tallinna lennujaama liiniarenduse tiim on maailma viie parima seas

„Oleme nominatsiooni üle väga õnnelikud – olla viie parima hulgas maailmas on suurepärane tulemus! Meie tiim on tugev ja silmad säravad, teeme kõik oma tööd suure südamega ja on hea meel näha, et seda on märganud ka lennufirmad,“ ütles Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. „Tallinnast lendab 16 regulaarlennufirmat, mis tähendab, et peame jälgima kõigi nende käekäiku ja lisaks meelitama juurde uusi lennufirmasid. Teeme tihedat koostööd VisitEstoniaga ehk see on positiivne tagasiside kindlasti ka nende tööle ja meie ühisele koostööle,“ lisas Pärgmäe.