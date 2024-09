Lõuna-Itaalia puhkusepärlid Calabria ja Sitsiilia on sinu unistuste väärilised

Calabria piirkonna pikka rannajoont, mis ulatub kokku 800 kilomeetrini, ääristavad nii vaiksed rannad, kui ka mitmed kärarikkad väikelinnad, mis paistavad, nagu need oleks kerkinud üles kõrgetest mäetippudest. See on üks Itaalia vanimaid piirkondi, mille esmaasukad jõudsid siia umbes 3500 aastat eKr. Ajaloohuvilistel on kindlasti põnev näha Calabria paljusid kirikuid, kindlusi ja kloostreid, mis kõik on mälestusmärgid erinevatest perioodidest.

Majanduslikult on Sitsiilia ja Calabria ühed Itaalia vaesemad piirkonnad, millele on vajutanud oma pitseri varimajandus. Omavahelises võrdluses edestab Sitsiilia oma jõukuses veidi Calabriat ning see peegeldub ka turismi arengus. Calabria on küll oma turismitaristuga Sitsiiliale järgi jõudmas, kuid saab veel pakkuda rahulikku ja looduslähedast puhkust kohalikus eheduses ja metsikus maastikus.

Vahemeres asuvate naabrite omavahelised erinevused on kütkestavad ning annavad hoogu mõlema piirkonna põhjalikumaks avastamiseks. Kui Calabria on tuntud oma vanade kommete ja kohalike traditsioonide säilitamise poolest, siis Sitsiilia pakub kultuuride sulamit, kus kohtuvad erinevad ajaloolised mõjud.

Itaalia kõige lõunapoolsem osa ehk „saapaninana“ tuntud Calabria rannikut eraldab Sitsiilia saarest Messina väin. Itaalia on juba pikalt plaaninud liita need kaks naabrit omavahel sillaga, kuid erinevate asjaolude tõttu pole enam kui kolme kilomeetrise silla ehitus veel alanud.

Pealtpoolt tunduvad need kaks naabrit suhteliselt sarnased, kuid sügavamad kihid paljastavad mitmeid eripärasid, mida on mõjutanud eelkõige ajaloo keerdkäigud. Reisikorraldaja Novatours, kes on staažikaim Itaalia reiside pakkuja Eestis, teeb põhjalikuma ülevaate nende kahe piirkonna sarnasustest ja erinevustest.

Sitsiillased on avatumad, kui mandri itaallased, seda eriti populaarsetes kohtades nagu Palermo ja Taormina. Eriti lahket meelt ja külalislahkust näidatakse neile, kes on võtnud vaevaks õppida saare ajalugu ja kombeid ning kellele läheb korda kohalike käekäik. Saare populaarsemates turismipiirkondades osatakse suhelda ka inglise keeles ja jutusoone avanedes võid avastada endas kohalikega sarnase vahetu ja temperamentse suhtlemismaneeri.

Sitsiilia saarel asub Euroopa kõige kõrgem tegevvulkaan Etna (3340 m), mille jalamile korraldab ohutuid ja turvalisi ekskursioone ka Novatours. Ajalooliste arhitektuuriliste mälestiste poolest on Itaalia UNESCO nimistus esimesel kohal ja suur osa neist asubki Sitsiilias. See saar on sild Aafrika ja Euroopa vahel ning on olnud läbi aegade erinevate rahvaste kokkusaamise- ja kokkupuutekohaks.

Calabria elanikes peitub sügav kiindumus ja uhkus oma piirkonna traditsioonide ning kultuuri vastu. Kohalikku identiteeti hoitakse tugevana, mis tuleneb piirkonna ajaloolisest eraldatusest ja katsumustest. Siin on inimesed tihti tagasihoidlikud, kuid väga külalislahked, eriti kui reisisellid näitavad huvi kohaliku kultuuri ja eluviisi vastu. Väiksemates külades võib see suhtumine olla eriti südamlik ja isiklik.

Ühistele traditsioonidele vaatamata on eri provintside söögilaud erinev. Rahvusroogade mitmekesisus on tingitud mitmete kultuuride vaheldumisest saarel, mistõttu kuulub Sitsiilia kööki nii Aafrika kui ka Euroopa toite. Kreeklased tõid siia viinamarjad ja oliivid ning õpetasid sitsiillased veini valmistama. Roomlased võtsid enesega kaasa põldoad, Türgi oad ja pastatooted. Araablaste valitsusajal said populaarseks mandlid, aniis, aprikoosid, apelsinid, spinat, riis ja maitseained. Araablased sütitasid sitsiillastes ka tänini püsinud armastuse maiustuste vastu. Levinuimad magusroad neist on jäätis, martsipan ja mitmesugused sukaadid. Prantslased on Sitsiilia köögile kinkinud aristokraatlikkuse.

Calabria piirkonda ilmestab vürtsikus, lihtsus ja maalähedus. Tänapäevalgi valmistatakse paljud road põlvest-põlve edasiantud retseptide kohaselt. Kala- ja mereanniroogadega võistleb ´nduja vorst – purustatud singist ja teravast väiksest tšillipiprast (peperoncino) valmistatav traditsiooniline roog, mida määritakse leivale või kasutatakse pastaroogade maitsestamiseks. Siin piirkonnas lisatakse peperoncinot ja kohapeal kasvavat maitserohelist pea kõikidesse roogadesse. Calabrias kasvab palju ka bergamotti. See on piisavalt kvaliteetne ja sobib ideaalselt eeterlike õlide tootmiseks.

Sitsiillaste toidulaual domineerib, sarnaselt Calabiriale, kala. Sitsiilia delikatessideks võib pidada Messina väinast püütavat mõõkkala, samuti märtsi lõpust juuni alguseni püütavat tuunikala. Sitsiillased söövad meeleldi teisigi mereande: austreid, rannakarpe, krevette ja kalmaare. Siracusas on turistidel võimalus maitsta kalmaari- ja kaheksajalapraadi (scoppularicchi), Catanias täidetud skumbriat (stummi-abbuttunati), Messinas aga kuivatatud kala aedviljadega (Stoccafisso alla messinese).

Saarel süüakse palju aedvilju, ent mitte toorelt, vaid praetult, keedetult või hautatult. Kohalikud peavad väga lugu erinevatest ubadest ja hernestest valmistatud roogadest. Sitsiilia köögi iseloomulikud suupisted on oliiviõli ja maitseainetega küpsetatud juurviljad taignas. Tüüpiliste suupistete sekka kuuluvad veel riisipallid (aranchini), sardiini­suupisted (sarde a beccafico), õlis küpsetatud oajahust Palermo suupisted (panelle).

Liharoogadest väärivad mainimist caciocavallo juustu, keedumuna- ja singitäidisega veini- ja tomatikastmes keedetud rulaad falsomagro ning sealihatäidisega kodused vorstid. Need road võib tituleerida gastronoomia kõrgema klassi delikatessiks. Sitsiilia on kuulus ohtralt vürtsitatud kitse- ja tallelihast šašlõki poolest. Tähtsal kohal on ka kitse- ja lambapiimast valmistatud juustud, eriti populaarne on lehma- või pühvlipiimast valmistatud mozzarella.

Sitsiilia oli esimene koht Itaalias, kus vanad kreeklased hakkasid viinamarju kasvatama ja veini valmistama. Selle omavalitsus ja veinitootjad püüavad muuta saare veini niivõrd heaks, et see mitte üksnes ahvatleks kaupmehi, vaid aitaks kaasa turismi edendamisele. Tänapäeval kasvatavad sitsiillased eeskätt 28 viinamarjasorti, kuna just need on siinsete tingimustega kõige paremini kohanenud, pealegi teevad need Sitsiilia veini teiste kõrval ainulaadseks. Saare veinid moodustavad enam kui 17 protsenti kogu Itaalia aastasest veinitoodangust.