AirBaltic avab järgmisel suvel Tallinnast viis uut lennuliini

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaamal väga hea meel airBalticu uute liinide ja lisasageduste üle Tallinnas. „Augustis teenindas airBaltic Tallinna lennujaamas üle 100 000 reisija, sellist numbrit pole ükski lennufirma meil veel kunagi saavutanud ja julgen väita, et eestimaalased on airBalticuga Tallinnas väga rahul,“ rääkis Pärgmäe.