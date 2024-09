Puhkus nii kehale kui ka hingele lummaval Malta saarel

Malta sõsarsaar Gozo on samuti külastamist väärt – nii iseseisva sihtkohana kui ka ühepäevase ekskursioonina. Gozo on omapärane ja roheline saar, mis asub Maltast vaid praamisõidu kaugusel. Reisijad saavad kogeda Gozo vanu traditsioone, näiteks kitsede ja lammaste lüpsmine ning piimast traditsioonilise gozita-juustu valmistamisele kaasa elamine. Gozo on küll suhteliselt hõreda asustusega, ent pakub siiski elamusi nii noortele kui ka peredele. Ööbimisvõimalusi leidub saarel nii luksuslike viietärnihotellide ihaldajatele kui ka hostelites seiklejatele. Lisaks saab ööbida ka traditsioonilistes basseini ja rahuliku ümbrusega talumajades.

Ka talv on Maltal pehme, mistõttu saab saarel kogu aasta vältel nautida arvukalt teisigi vabaõhutegevusi. Olgu selleks rännak läbi lopsaka maastiku või natuke välijoogat päikeselisel rannajoonel. Saarel on hulganisti sportimispaiku, kaljusid ja kaunist maastikku, seega saab liikumise ideaalselt saare avastamise ning looduse nautimisega ühte põimida.

Malta on päikese ja vee armastajate sihtkoht, kus nautida privaatsust kaunite randadega peidetud lahesoppides või peesitada kuni kilomeetripikkustel rannaliivadel. Küll aga ei piirdu vee- ja rannamõnud ainult peesitamisega – soe kliima ja rikkalik veealune maailm pakuvad rohkelt elamusi veespordisõpradele. Nimelt peetakse Maltat üheks maailma parimaks sukeldumispaigaks, kus leidub igas vanuses huvilistele lai valik kalda- ja paadisukeldumisi erinevatel sügavustel. Kuna kõigil üle kümneaastastel on võimalus saada ka sukeldumiskvalifikatsioon, on Malta ideaalne sihtkoht aktiivseks perepuhkuseks!

Gozo ei ole aga sihtkoht ainult ajaloohuvilistele – saar pakub ka fantastilisi toiduelamusi neile, kes hindavad kohalikku traditsioonilist kööki. Noorematele on Gozol lõbutsemiseks mitu klubi, kus eriti kõrghooajal pakutakse mitmekesist meelelahutust. See saar on tuntud ka kui üks paremaid paiku öise taeva vaatlemiseks, kuna Gozo on valgusreostusest täiesti vaba.

Comino saar

Malta ja Gozo vahel asub ka võluv Comino saar. See on Gozost vaid kümneminutilise laevasõidu kaugusel, saarel elab ainult üks perekond. Peamisteks vaatamisväärsusteks on seal kuulsad Sinine laguun ja Kristall-laguun. Comino on ka üks paremaid sukeldumispaiku. Saare kõrgeim maamärk on 17. sajandist pärinev Santa Marija torn. Pärast torni külastamist võib liikuda isolatsioonihaigla poole, mida vastavalt oma nimele kasutati 19. ja 20. sajandil katku- või kooleradiagnoosi saanud inimeste isoleerimiseks. Haiglat kasutati esimese maailmasõja ajal ka Saksa vangide majutamiseks.

Puhkus hingele

Kuna Maltal leidub lõputult rahulikke ja idüllilisi mereäärseid paiku, pakub sihtkoht ideaalset võimalust ka spirituaalseks puhkuseks: naudi meditatsioone või joogaharjutusi lainete loksumise saatel ning hinga sisse soolase hõnguga meretuult. Saare ümbruses on populaarne ka SUP-meditatsioon – see on intensiivsem meditatsiooniliik, sest nõuab ka tasakaalu ja tugevaid kerelihaseid, et laualt liigutusi sooritades mitte vette sulpsata.

Lõõgastumiseks on Maltal ka erinevaid spaakeskusi ja hotelle, kus hoolitsusi nautida ning basseinides ja saunades mõnuleda. Samuti võib keha elavdamiseks kasutada Maltal ja Gozol leiduvaid looduslikke ressursse, nagu meresool, mis mõjub kasulikult nii nahale ja juustele kui ka ninakinnisusele. Lisaks on saarel mitu hästi varustatud avalikku jõusaali, kus on võimalik ööpäev ringi vabas õhus treenida.

Gurmee-elamused maitsemeeltele

Kuna Maltal ja selle ümbruses on rohkelt värsket toorainet, on maitsev toit ning jook selle riigi kultuuri põhiolemus. Ei ole saladus, et Malta kokakunst on üks maailma kõige suurejoonelisemaid. Maltal leidub maitseelamusi seinast seina – olgu see kiire suupiste, kulinaaria tipp Michelini tärniga restoranis või mõnus kohalik roog.

Notte Bianca

Iga aasta oktoobri esimesel laupäeval täitub Valletta suurejoonelise kunstipidustusega, mis on kõigile huvilistele tasuta. Valletta tänavad, väljakud, kirikud, paleed ja muuseumid hakkavad kihama arvukatest etendustest ning kontsertidest. Kohvikud ja restoranid on avatud pikkade öötundideni. Kogu Valletta linn ärkab Notte Bianca ajal ellu, mistõttu on meeldejääv festivaliõhtu garanteeritud kõigile reisisellidele.

Otselennud Tallinnast Tänu airBalticule on Malta eestlastele nüüd eriti lähedal, ses alates selle aasta 4. maist toimuvad Tallinnast Maltale otselennud. Broneeri oma puhkus juba täna siit! Lisateabe saamiseks külasta Malta ametlikku turismiveebi aadressil visitmalta.com.