Šveitsis Genfis õhku tõusnud lennuk maandus Helsingi Vantaa lennujaamas kella 14.50 paiku. Ilta-Sanomat kirjutab, et pardal oli lisaks meeskonnale umbes 90 reisijat.

Politsei, päästeteenistus ning kiirabi ootas juba ees ning kedagi lennukist välja ei lubatud. Praeguseks on teada, et lennukis oli sedel pommiähvardusega. Kust see täpsemalt leiti ja mis sõnastust seal kasutati, pole Soome politsei avalikkusele öelnud.