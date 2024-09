Eksootikareiside hooaeg algab juba oktoobris: mida tasub tähele panna reisi valikul kaugesse sihtkohta?

Novatours on oma reisid eksootilistesse sihtkohtadesse hoolikalt välja valinud ja kohandanud vastavalt reisijate eelistustele. „Soovime kummutada müüte, et puhkajad Maldiividel või Seišellidel soovivad vaid päevad otsa valgetel liivarandadel päevitada ja kookospiima juua. Tänu oma tublidele välispartneritele saame ka eksootilistes paikades pakkuda mitmeid põnevaid ekskursioone, sportlikke tegevusi ning isegi ekstreemsemat meelelahutust – iga puhkaja leiab endale meelepäraseima,“ selgitab Riisberg.

Eksootikareisi valikul soovitab Riisberg enne läbi mõelda, mida reisihuviline just selles riigis näha tahab, milline saab olema reisiseltskond ning missugusest meelelahutusest ja puhkusest on nad üheskoos huvitatud.

Neil, kes reisivad eksootilisse riiki esmakordselt, soovitab Novatours tutvuda eelnevalt sihtkoha kultuuri ja kommetega, et saabudes ei tekiks kultuurišokki. Samuti peaks arvestama, et kõik kaugreiside lennud on ümberistumistega ja sellest lähtuvalt tasub varuda lennukisse mugav riietus ning tarbida reisi jooksul piisavalt vett, et ennetada pikamaalennust tingitud väsimust.

Eksootikareiside broneeringud on tuule tiibadesse saanud alates augusti algusest, osalt tänu Gambia ja Dominikaani reiside müügi avanemisega. Eksootilised sihtkohad on aga populaarsed kogu maailma reisisõprade seas. „Hetkel on traditsiooniliselt enim broneeringuid tehtud Indoneesiasse Bali saarele, samuti Taimaale Bangkokki ja Phuketisse. Viimati mainitud sihtkohta said reisid eelmise talvehooaja esimeses pooles üsna ruttu otsa,“ räägib Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

Dominikaani Vabariigi kuurortidest leiab kõike, mida täiuslikuks puhkuseks soovida – hubased hotellid, kvaliteetne teenindus, erinevad sportimis- ja meelelahutusvõimalused ning kõikide toidusõprade rõõmuks ka suurepärased gastronoomilised elamused. Muusika ja tants on viimane asi, millest Ladina-Ameerikas puudust peaks tundma, ning Dominikaani Vabariik pole selles suhtes erand – riik on kuulus merengue- ja bachata- tantsu ning kõlavate latiinorütmide poolest.

Gambias on kaunid Atlandi-äärsed rannad, mis sobivad ideaalselt pikkadeks jalutuskäikudeks. Seal on ka üle kuuesaja linnuliigi ja kui otsustad lisaks külastada naaberriiki Senegali, avanevad võimalused veelgi! Näiteks saab safaril näha metsloomi – lõvisid, leoparde, ninasarvikuid, elevante, pühvleid jt – oma looduslikus keskkonnas.

Lääne-Aafrika rannikul asuv Gambia on kontinendi väikseim riik, mis on tuntud oma looduse vapustava ilu, rikkaliku kultuuripärandi ja sõbralike kohalike elanike poolest. Vaatamata oma väiksusele pakub see võluv riik rohkelt elamusi, alates päikesepaistelistest randadest ja lopsakatest looduskaitsealadest kuni elavate turgude külastamiseni. Gambia ainulaadne võlu peitub traditsioonilise Aafrika kultuuri ja kaasaegsete mugavuste sümbioosis, pakkudes ideaalseid võimalusi puhkuseks nii seiklushimulistele kui ka lõõgastust otsivatele külastajatele. Aafrika floorat ja faunat tasub nautida nii jalgsi, kajakiga kui ka džiibisafaril.

Kuuba maastikku iseloomustab erakordne elurikkus. Riik võib uhkust tunda nii mägede, koobaste, tasandike kui ka võrratute randade üle. Salsarütmide poolest tuntud Kuuba on täis värve ja avastusi, kuid väikelinnades valitsev rahu annab võimaluse kiirest elutempost hetkeks puhata. Kuuba pealinn Havanna on riigi üks erilisemaid linnu ja väga populaarne turismisihtkoht, mida ilmestavad almendron’id – legendaarsed 1940. ja 60. aastatest pärit kabrioletid. Need autod on nüüdseks restaureeritud ja kasutuses nii ühest punktist teise liikumiseks kui ka turismi tõmbenumbrina. Kariibi mere soojusest hellitatud saare aardeks on mitmekesine loodus ja korallrahud ning siirad kohalikud inimesed, kes tutvustavad hea meelega oma riigi ajaloopärandit ja traditsioone.

Tai on sobiv puhkusesihtkoht igat tüüpi reisijatele, tervitades suurepäraste puhkusevõimalustega nii väikelastega peresid, üksikuid paare kui ka sooloreisijaid. Phuketil ja Krabil, Bangkokis ja Pattayal on lai valik majutuskohti alates luksushotellidest kuni tagasihoidlike korterite ja külalistemajadeni.

Oluline on teada, et alates 1. oktoobrist 2024 on Sansibarile reisides kohustuslik omada kehtivat Sansibari siseriiklikku reisikindlustust. Eesti seltside pakutavad reisikindlustused paraku Sansibaril enam ei kehti ja ilma kohaliku kindlustuseta ei ole võimalik riiki siseneda. Kindlustuse saab vormistada ainult Zanzibar Insurance Corporationi veebilehel ja sama lingi kaudu leiab ka täiendavat infot kindlustuse kohta.

Sansibar on populaarne valik ka veespordisõprade seas, sest saarel saab harrastada lohesurfi. Muide, kas teadsid, et rokkansambli Queen solist Freddie Mercury sündis Sansibari pealinna ajaloolises keskuses Stone Townis? Siin saab külastada tema auks ehitatud muuseumi.

Sobiva ranna valimine võib Kuubal üpris keeruline olla, sest neid on saarel üle 300 ja rannikujoone pikkus ulatub 600 kilomeetrini. Valge siidpehme liiv ja selge taevasinine vesi on vaid osa imedest, mida see paradiis pakkuda võib.

Sri Lanka

Sri Lankat kutsutakse oma asukoha tõttu sageli India poolsaare pisaraks. See riik pakub huvitavaid avastusi igaühele, sest saarel on palju ajaloolist pärandit, religioosseid paiku, templeid, rohetavat loodust, teeistandusi, palmipuid ja silmipimestavalt kauneid randu. Maailmarändur Marco Polo on nimetanud Sri Lankat kogu planeedi kõige hämmastavamaks saareks. Sri Lankat hindavad kõrgelt ka surfarid ja lohesurfi harrastajad.

Riigis on kaks ametlikku keelt: singali (riigi peamine keel) ja tamili (kasutatakse enamjaolt Sri Lanka põhjaosas). Kolmas keel on inglise keel, mis pole küll ametlik, kuid on igapäevaellu täielikult integreerunud, tänu millele on kohalikega võimalik väga lihtsalt suhelda.

Maldiivid

Maldiivid on olnud juba mitukümmend aastat maailma üks populaarsemaid mesinädalate veetmise kohti. See on Aasia väikseim riik, kus on fantastilised valge liivaga rannad, erakordne veealune maailm ja ületamatu luksus. Maldiivid pole lärmakas kuurort, sest riik koosneb eraldi saarekestest, kus asuvad muust maailmast eraldatud hotellid. Tänu Maldiive ümbritsevale rikkalikule veealusele maailmale on seal populaarne süvaveesukeldumine, samuti on võimalik tutvuda saarte loodusega ning nautida rahu ja vaikust. Maldiivid on korallsaared, rannad on õrnpeene valge liivaga ning vesi kristallselge. Sellised rannad on maailmas väga haruldased ja moodustavad alla 5% kogu maailma randadest.

Seišellid