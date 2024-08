Võimalikud reisihäired. Varasügis toob eestlaste meelispaikadesse uued streigilained

Streigid, kus töötajad võitlevad parema palga ja tingimuste eest, on Euroopas üha tavalisemad. Kui aga väljasõidud plaanitakse teinekord pool aastat või rohkemgi ette, võib streigiteade jõuda reisijani alles viimasel minutil. Seega tasub enne reisi alati üle kontrollida, kas lennuk ikka väljub.

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuhi Aet Härmaorgi sõnul eelneb streikidele alati läbirääkimiste periood, mille käigus loodavad mõlemad pooled arusaamatused likvideerida ja streiki vältida. „Lisaks võib streik läbirääkimiste tulemuste põhjal planeeritust väiksemaks kujuneda või hoopis suuremaks paisuda ehk siis lennufirmad ei saada meile eelnevalt infot, et midagi võib ära jääda, aga ei pruugi. Saame info siis, kui konkreetsed lennud tühistatakse,“ sõnas ta.

Väljaande Euronews andmetel on septembri aluseks planeeritud aga mitu erinevat lennu või ühistranspordi streiki.

Portugal: streik põhjustab lennuhäireid

Lennujaama maapealsed töötajad ja Portugali transporditöötajate ametiühing streigivad alates 31. augusti südaööst kuni 1. septembrini. Streik võib põhjustada lendude hilinemist ja tühistamist ning seda just suuremates lennujaamades nagu Lissabon või Porto.

Itaalia: streigid kavandatakse pärast suve kõrghooaega

Itaalia transpordisektoril on keelatud streikida ajavahemikus 27. juuli kuni 5. september. Periood valiti selle järgi, millal itaallased kõige enam puhkavad. Seega on streigid kuni viienda septembrini ebatõenäolised. Pärast seda on kavas korraldada aga koguni mitu streiki.