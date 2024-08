FOTOD | Kurb vaatepilt. Kreekas asuv turistisadam on täis sadu tuhandeid surnuid kalu

Seda põhjustas nende tavalise magevee elukeskkonna üleujutus eelmisel aastal, kirjutab The Guardian. Ulpivad surnud kalad moodustasid sadamas nagu hõbedase vaibakihi ja haisu, mis pani kohalikud elanikud koos võimuesindajatega neid kokku koguma, enne kui hais jõuab lähedal asuvate hotellide ja restoranideni.

Linnavalistuse liige Stelios Limnios ütles Reutersile, et surnud kalade kiht laiub kilomeetreid ja mitte ainult rannikuvetes, vaid ka Pagaseti lahe keskmes, viidates Volose kaldaäärsele piirkonnale, mis on ääristatud puhkemajadega.

Kolmapäeval kogusid traalijad võrkudega kalu, mis laaditi veoautodele. Viimase ööpäeva jooksul on kokku kogutud rohkem kui 40 tonni surnud kalu. Volose linnapea Achilleas Beos ütles, et hais on väljakannatamatu. Pressikonverentsil süüdistas ta valitsust, et probleemiga ei tegeletud enne kui see jõudis Volose linna kaldaäärde. Tema sõnul võivad mädanevad kalad põhjustada keskkonna katastroofi teistele liikidele selles piirkonnas.

Eksperdid ütlevad, et see probleem on põhjustatud eelmise aasta ajalooliste üleujutuste tõttu Thessalia tasandikul Volosest kaugemal põhjapool. Üleujutused täitsid sealoleva järve, mis oli kuivendatud 1962. aastal võitlemaks malaariaga, paisutades selle kolmekordseks tavapärasest suurusest.

Järvevesi hakkas aga alanema, sundides magevee kalu liikuma Volose sadama suunas, mille vesi suubub Pagaseti lahte ja Egeuse merre. Kalad sattusid soolasesse vette, kus nad ei suuda ellu jääda. Linnapea Beos ütleb, et valitsus ei teinud enesestmõistetavat: nad ei pannud võrku jõesuudmesse, enne kui see suubub Volose sadamasse. Kohalikud prokurörid nõuavad juurdluse algatamist.

See katastroof on seotud Kreeka ekstreemsete ilmaoludega, mida teadlased seostavad kliimamuutustega, nagu ülikõrged temperatuurid ja erakordsed sademetehulgad. Kohalikud restoraniomanikud on mures, et see katastroof teeb lõpu nende äritegevusele.

Nad kardavad, et ükski turist ei taha enam peale sellist olukorda nende linna külastada.