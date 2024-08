Euroopas kogub hoogu uus surmav viirus. Viis inimest on sellele juba elu kaotanud

Turistidele ja ka kohalikele elanikele on soovitatud kasutada putukatõrje vahendit, katta end riietega ja vältida putukate seisva veega pesitsuskohti – seda eriti ajavahemikul õhtust hommikuni, kirjutab Euronews.

Sel aastal on Lääne Niiluse viiruse juhtumeid raporteeritud ka Austrias, Horvaatias, Prantsusmaal, Kreekas, Ungaris, Itaalias, Rumeenias ja Serbias. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus kinnitab, et inimesed on nakatunud viirusesse riigis koha peal, mitte reisides troopilistesse regioonidesse. Eelmisel aastal oli Euroopas kokku 713 nakatumisjuhtumit, mis leidsid aset 123 eri piirkonnas ning selle tagajärjel suri 67 inimest.