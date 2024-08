Kahetsusväärne juhtum Hiinas. Kaks reisijat lukustasid nutva 1-aastase lapse lennukitualetti

Juhtum hakkas Hiina sotsiaalmeedias levima, sest üks kahest naisest nimega Gou Tingting postitas juhtunust video, kus ta viib lapse oma süles tualetti.

Oma postituses rõhus ta sellele, et üritas oma käitumisega teisi reisijaid aidata, kuid sai kiiresti karmi kriitikat. Lennufirma ütles hiljem, et tüdruku vanaema oli andnud kahele naisele loa last „kasvatada“.

Juhtum leidis aset 24. augustil Juneyao Airlines’i lennuki pardal, mis suundus Hiina edelaosas asuvast Guiyangi linnast Shanghaisse.

Väikelaps, kes reisis koos oma vanaemaga, hakkas lennu ajal nutma.

Tüdruku vanaema andis nõusoleku

Lennufirma teatas kaks päeva pärast intsidenti oma avalduses, et tüdruku vanaema, kes reisis koos tüdrukuga, oli nõus laskma kahel naisel tüdruku tualetti viia. Gou poolt Hiina sotsiaalmeedias avaldatud videol on väidetavalt näha, kuidas teine naine ütleb tüdrukule, et ta võib vannitoast lahkuda ainult siis, kui ta lõpetab nutmise.

Kohaliku meedia andmetel oli tüdruk üheaastane, kuigi lennufirma ei ole üksikasju esitanud.

Video sai kohe pärast postitamist suure vastureaktsiooni. Paljud kritiseerisid Gou’d empaatia puudumise ja lapse „kiusamise“ eest.

Vastuseks kriitikale ütles Gou, et ta „eelistab pigem tegutseda kui olla kõrvaltvaataja“. „Ma tahtsin lihtsalt last maha rahustada ja lasta kõigil puhata,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Ta selgitas ka, et mõned reisijad olid „kolinud lennuki tagaossa, et müra eest põgeneda“. Gou on oma sotsiaalmeediakontod vahepeal privaatseks muutnud.

„Lapsed ei suuda oma emotsioone kontrollida, kui nad on ühe või kaheaastased. Mis on nutmisel viga? Kas sa ei nutnud ka siis, kui sa olid väike?“ kirjutas üks kasutaja vastuseks.

Teine kasutaja oli aga mures juhtunu psühholoogilisest mõjust tüdrukule, öeldes: „Me peaksime mõtlema sellele, kuidas avalikud ruumid ja ühiskond tervikuna saaks paremini väikeseid lapsi vastu võtta.“

