Esmakordselt Eestis – avasta koos Novatoursiga eksootiline Gambia

Aafrika naeratav rannik

Novatoursi Gambia reisipakett koosneb 11 ööst hotellis ja reisijatel on võimalik valida kahe- kuni viietärniste Maroko, Aafrika ja Euroopa stiilis hotellide vahel. Enamik neist asuvad ookeani ääres ja paljudes neist on swim-up-toad, kust pääseb otse hotelli basseini.

„Gambia on turvaline sihtkoht ja enamik kohalikke elanikke on väga sõbralikud ning pole ka ime, et seda riiki on hakatud hellitavalt kutsuma Aafrika naeratavaks rannikuks,“ selgitas Palaike.