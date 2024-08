TASUB TEADA | Piirangud on tagasi ja võivad tekitada järjekordi: Tallinna lennujaamas taastuvad käsipagasile vanad nõuded

Kui märtsi lõpus andis Tallinna Lennujaam teada, et seoses uute seadmete kasutusele võtuga ei pea edaspidi enam elektroonikat kotist välja võtma ning kaob ära senine 100-milliliitrine mahupiirang vedelikele, siis nüüd on lennujaam pidanud vähemalt ühe varasema piirangu taastama. Nimel ei saa eelolevast pühapäevast, 1. septembrist enam ei limonaadipudeleid ega suuri šampoonipudelid käsipagasisse pakkida, kuna vedelike osas taastub vana 100-milliliitrine mahupiirang.

Seetõttu soovitab Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juht Tarvi Pihlakas reisiks valmistudes üle kontrollida, et käsipagasisse pakitavad vedelikud oleks vaid kuni 100-milliliitristes mahutites ning arvestada, et lennujaamas tuleb julgestuskontrolliks vedelikud ka pagasist välja võtta. „Nõuded ei sea piiranguid sellele, mitu 100-milliliitrist vedeliku mahutit käsipagasis olla võib,“ märkis Pihlakas. Samuti ei ole piiranguid ravimite ja imikutoidu mahutite suurusele.

Vanade reeglite taastumise järel võib julgestuskontrollis ajutiselt esineda pikemaid järjekordi. „Uued nõuded võivad pikendada ooteaega julgestuskontrollis, mistõttu soovitame alati lennujaama tulla kaks tundi enne lendu, et jõuaks kõik vajalikud toimingud ära teha,“ soovitas lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juht. Tema kinnitusel on lennujaama julgestuskontroll muudatusteks valmis. „Meeskond on uueks protsessiks koolitatud, kuid reisijate ettevalmistus ja koostöö mõjutab oluliselt kogu julgestuskontrolli protsessi,“ rõhutas ta.