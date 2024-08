Islandil hukkus liustiku purunemise tagajärjel üks turist, kaks on kadunud

Teine turist sai vigastada, kuid tema seisund on stabiilne. Meedia teatel on kaks turisti endiselt kadunud.

Islandi televisioonis rääkis peainspektor Rúnarsson, et politsei ei ole suutnud kahe kadunud inimesega ühendust võtta. Kinnitades, et kõik õnnetuspaigal viibunud inimesed olid välisturistid, ütles ta, et miski ei viita sellele, et reis koopasse ei oleks pidanud toimuma.