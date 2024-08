Statistikaamet: Eesti elanikud saavad reisikindlustuse vajalikkusest aina enam aru

Reisikindlustuse eesmärk on reisil tekkinud võimalike ettenägematute kulude hüvitamine. Sinna alla lähevad näiteks ootamatud õnnetusjuhtumid, välismaal haigestumised ja reisitõrke- ning pagasikindlustuse juhtumid. Vajadusel on võimalik juurde osta ka täiendavaid kindlustuskaitseid. Näiteks kui on kavas reisi ajal tegeleda ekstreemspordiga, tuleb selleks soetada lisakaitse.