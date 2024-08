„See oli tõhus“. Linnavõim eemaldas kurikuulsa vaate blokeerimiseks mõeldud musta seina

Juba möödunud aasta lõpus kurtsid Kawaguchiko linna elanikud, kuidas külastajate järk kasv põhjustab Fuji mäel reostust ja tekitab probleeme ohutusega. Siis saigi kohalikel küllalt ja linn asus kõnniteele ehitama musta seina eesmärgiga blokeerida mäe vaadet. 20 meetri pikkune ja 2,5 meetri kõrgune musta võrguga kaetud tara on tänaseks siiski taas eemaldatud.

„Tahtsime näha, mis juhtub,“ ütles linnaametnik uudisteagentuurile AFP. Ta lisas, et turiste käib küll endiselt, kuid liikluses üle tee tormavaid inimesi üleliia palju enam ei leia. „Tunneme, et meede on olnud tõhus,“ lisas ta.