Ida-Virumaa avastamata võlud: karavanireis Eesti looduse rüppe

Matkaautode nõudlus on suurenenud ja nende broneerimine võib olla üsna keeruline. Siiski õnnestus meil leida suur ja mugav karavan väikese pereettevõtte Let’s Go kaudu, ja seda väga mõistliku hinnaga.

Teekond Ida-Virumaale

Meie reis viis meid Kirde-Eesti piirkonda Ida-Virumaale, mis on tihti turistide radarilt välja jäänud, kuid pakub rikkalikult metsikut loodusilu. Meie sihtkoht oli Peipsi järve põhjakaldal asuv RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) haldusalasse kuuluv ala. RMK on teinud suurepärast tööd, hoides seda piirkonda korras ja tagades, et kämpingualad oleksid avarad ja hästi varustatud looduse nautijate jaoks.

Kohale jõudes tervitas meid Peipsi järve hingemattev vaade. Rahulik vesi laius silmapiirini, samal ajal kui ümbritsevad metsad pakkusid rahulikku pelgupaika linnakärast eemal. Järve ääres asuv mõnus liivane rand oli ideaalne koht lõõgastumiseks ja veemõnude nautimiseks. Suvel on Peipsi järve vesi meeldivalt soe, mis pakkus eriti rõõmu lastele.

Karavanireisi võlud

Karavaniga reisimisel on omaette väljakutsed ja võlud. Üks märkimisväärne eelis on kuluefektiivsus - perega karavaniga reisimine võib olla oluliselt odavam kui hotellides ööbimine, eriti kui arvestada vabadust, mida see pakub. Karavan on üllatavalt mugav, pakkudes kõiki vajalikke mugavusi hubaseks peatumiseks. Siiski tuleb arvestada mõningate praktiliste aspektidega.

Näiteks karavani elektrivarustuse tagamine võib osutuda keerukaks. Meie autol oli 7-klemmiline pistik, mis ei laadinud karavani akut sõidu ajal. Õnneks oli meiega kaasas sõber, kelle autol oli vajalik pistik, et akut laadida. See on väike detail, kuid väga oluline, et nautida karavani pakutavat luksust.

Looduse ja kaasaegsuse tasakaal