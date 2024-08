KUULA JA VAATA | Reisisõbrad: millised on Türgi parimad hotellid mõnusaks puhkuseks?

„Türgis on kokku kõikide piirkondade peale enam kui 10 000 hotelli, mis on suurim arv Euroopas. Oma viimase agendireisi ajal käisime meie läbi neist 45, et saada ülevaade kõikidest teenustest, mida saame oma klientidele Türgis pakkuda. Türgis on kõige rohkem valikut ja hea variant leitakse kõikidele. Neile, kellele rahanumber pole määrav, saab pakkuda majutusi, mis on lausa kuninglikud,“ mainib Rannula.

Reisikonsultant lisab, et Türgis on hotellidesse ehitatud suured vee- ja lõbustuspargid, kõiksugust meelelahutust nii noortele kui ka vanadele. „Paljud hotellid ongi ehitatud selliselt, et ei ole vaja selle alalt kogu puhkuse jooksul lahkuda. Lapsed mängivad päeval basseinis ja teevad muid tegevusi ning õhtul on täiskasvanutel võimalik samas hotellis peole minna. Lisaks antakse mitu korda päevas rikkalikult süüa,“ mainib Rannula.

Kaks hiiglaslikku viietärniteenust pakkuvat hotelli, mis on ka eestlaste hulgas väga populaarsed, on Long Beach Resort Hotel ja Lonicera Resort & Spa. Mõlemat hotelli soovitab oma klientidele ka Travel House ja reisikonsultant lisab, et kõik tema kliendid on väga rahule jäänud ning alati tagasi minna soovinud.

„Selge on see, et tegemist on populaarsete hotellidega ja neis on ka palju rahvast. Kuid võimalusi on neis rohkelt, sobib nii perepuhkuseks kui ka paaridele,“ lisab Rannula.

Pikemalt kuula Türgi hotellide ja nende põnevate võimaluste kohta juba podcast’ist „Reisisõbrad“!

