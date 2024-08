Suvi kestab veel! Matkad, muuseumid ja maitsed ootavad sind Jõgevamaal

Vooremaa on teada ja tuntud oma voorte poolest. Voori on rahvasuus kutsutud ka Kalevipoja künnivagudeks ja Jõgevamaad Kalevipoja tegude maaks.

Vooremaa kutsub oma looduse ja looduses liikumise võimalustega. Suurepärase päevase rabamatka saab sisustada Endla looduskaitsealal, kus on võimalik valida kolme erineva pikkusega matkaraja vahel, sh pidada piknikut rabamülgaste vahel, õppida tundma rabataimi ja -linde või püüda kala Endla järvel. Kõik mütoloogia- ja loodushuvilised on oodatud Kassinurme Linnamäel ja Hiies. See on vanade eestlaste hiiepaik, kus on tänaseks taastatud linnuse fragment. Hiies on mitmed matkarajad, mis on jõukohased kõigile, ning kosutava pikniku tarbeks on istumisalused ning grillinurgad.

Palamuselt, Kaiaverest ja Aruküla mäelt Kaareperes leiab mõnusate mänguväljakute ja grillimisplatsidega puhkealad, kus lapsed saavad lustida ja pered ning sõpruskonnad piknikut pidada. Kaarepere mäel on veel lisaks kõigele mõnus discgolf’i park, kus kätt harjutada.

Kel rohkem huvi iluaianduse vastu, see peaks kindlasti ära käima Luua arboreetumis, kus on suursugune puittaimede kollektsioon ning aed. Ja kui juba Luual olla, siis tasub külastada Luua mõisa ning jalutada suursuguses mõisapargis.

Vooremaal on sirgunud mitmed kirjanikud ja kultuuritegelased, siin asuvad ka nende majamuuseumid. Kõigile tuntud „Kevade“ autori Oskar Lutsu muuseum asub Palamusel, kus jagub tegevust nii suurele kui ka väikesele. Vooremaaga on seotud veel tuntud luuletaja Betti Alver ja muusik Alo Mattiisen – neile pühendatud muuseum asub Jõgeval. Jõgeval asub ka võimas Jõgewa Militaarmuuseum, mis on eriti meeste ja poiste lemmik. Kas teadsid, et Jõgeva on ühtlasi koht, kus on sündinud Eesti külmarekord?

Turistide meelispaigaks on viimasel ajal saanud Kuremaa, kus asuvad suursugune Kuremaa mõis, mini-spa, korrastatud tuuleveski ning suurepärane liivarand sinna juurde kuuluvate veeatraktsioonide ning mängualadega.

Peipsiäärne Mustvee väärib avastamist!