Piirangutest hoolimata on Vene turistid taas leidnud tee Euroopasse läbi sõbralike riikide

Nõudlus reiside järele Ungarisse, Montenegrosse, Bulgaariasse, aga ka Portugali ja Saksamaale on aastaga kasvanud kuni 70%. Yandex Traveli andmeil plaanivad venelased veel sel suvel veeta vähemalt seitse päeva Kreekas, Hispaanias, Bulgaarias, Ungaris ja Itaalias. Samal ajal on vähenenud nõudlus reiside järele Türki ja Araabia Ühendemiraatidesse.

Venemaa turismisektori liidu asepresident Dmitri Gorin märgib, et rahvusvaheline reisijatevedu kasvas selle aasta esimeses pooles 23,2%. Itaalia viisasid taotleti esimese kuue kuuga lausa 36% rohkem kui mullu. „Venelased on harjunud ümberistumiste ja keerulisema viisa taotlemise protseduuriga,“ lisas Venemaa turismiagentuuri Inturisti esindaja Darja Domostrojeva.

Majutuse broneerimise portaali Ostrovoki tegevdirektor Darja Kotšetkova põhjendab kasvavat reisihuvi uute lennuliinidega. „Varem olid sõlmpunktideks Istanbul, Dubai ja Belgrad, nüüd on ümberistumised saadaval sõltumatute riikide ühenduse (SRÜ) riikides ja Gruusias.“ Nii lendab näiteks Fly One Jerevanist Tivatisse, Wizz Air Kutaisist Budapesti, Rooma, Ateenasse ja mujalegi Euroopas. Darja Domostrojeva lisab, et venelased lendavad Montenegrosse Kuveidi, Kreekasse Araabia Ühendemiraatide kaudu.