AirBaltic ostab Airbusilt veel 10 lennukit

„Esimest korda lennufirma ajaloos plaanib airBaltic opereerida ligi sajast A220-300 lennukist koosnevat lennukipargi ning rakendatud ostuõigusest kujuneb veel üks samm selles suunas. Aastate jooksul on uus lennukitüüp tõestanud oma operatsioonilist võimekust ja väärtust, olles meie igapäevatöö alustala ning mängides olulist rolli airBaltic’u rahvusvahelises eduloos. Rakendades ostuõigust me tugevdame oma toetust ja A220 programmile ning ootame meie lennukipargi kasvu saabuvatel aastatel,“ sõnas airBaltic’u president ja juhatuse esimees Martin Gauss.

Airbus Commercial Aircrafti müügi asepresident Benoît de Saint-Exupéry ütles, et lennukitootja on tänulik airBaltic’ule neljanda ostutellimuse eest. „Viimane kokkulepe Läti lipukandjaga süboliseerib operatsioonilist suutlikkust ja väärtust mida pakub see viimase põlvkonna lennuk. A220 on oma suuruse kategoorias kõige tõhusam lennuk, mille avar salong tagab parima soovitusindeksi näitaja (NPS) reisijate seas kõikjal, kus seda lennukitüüpi kasutatakse, ja mille lennuulatus võimaldab lennata otse igasse sihtkohta lennufirma praeguses võrgustikus ja kaugemalgi.“