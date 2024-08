Kreeka ägab metsatulekahjude all. Kuumalaine ei anna järele

Suvel on riigis puhkenud üle 2000 metsatulekahju

Sel suvel on kogu Kreekas puhkenud üle 2000 metsatulekahju. Riigi ametiasutused on hoiatanud, et praegu kehtib Kreekas viimase kahe aastakümne kõrgeim tulekahjuoht, sest õhutemperatuur on äärmiselt kõrge. Õnneks on enamikke tulekahjusid suudetud kontrolli all hoida, sest ulatuslikest kahjustustest ega surmajuhtumitest seni teatatud pole.