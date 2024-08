Lennujaama reisijate terminalis on ruumi väheks jäänud. Ees seisavad suured laiendustööd

Praegune Tallinna lennujaama terminal on disainitud teenindamaks 2,8 miljonit reisijat aastas. Juba eelmisel aastal jõudis lennureisijate arv Tallinnas 3 miljonini. Lennujaam teatas äsja, et juulis teenindati läbi aegade suurimat reisijate arvu, mis purustas eelmise rekordi tänavu maist, küündides juba 343 500 reisijani. Keskmiselt läbis juulis lennujaama 11 000 reisijat päevas.

„Praegune prognoos näitab, et sel aastal saab olema meie kõigi aegade suurima reisijate arvuga aasta,“ kinnitab Tallinna Lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts. Tema sõnul toob reisijate arvu kasv kaasa vajaduse reisiterminali laiendada. Seda plaanitakse teha mitmes etapis. Holtsi kinnitusel terminali laienduse projekteerimine juba käib. Sellega loodetakse valmis saada aasta lõpuks. „Projekteerime selliselt, et saaksime ehitada etappide kaupa,“ selgitab lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht.

Tempo, millega laiendustööd ette võetakse ja millised alad esimesena, lubab lennujaam avaldada täpsemalt aasta viimases kvartalis, kui investeerimisplaanid koos järgmise aasta eelarvega on kinnitatud. Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike on aasta alguses Ärilehele antud intervjuus öelnud, et lennujaama kõige kitsam koht on praegu saabuva pagasi ala, kus pagas jõuab lennukist reisija kätte.