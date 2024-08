Puhas suplusvesi ei ole ainult esteetiline küsimus, see on ka tervise ja keskkonnakaitse mõistes oluline aspekt, kirjutab väljaanne Forbes.

Euroopa keskkonnaagentuur (EEA) avaldas koostöös Euroopa Komisjoniga äsja aruande, mis hõlmab 22 081 veekogu kõigis ELi liikmesriikides, samuti Albaanias ja Šveitsis. Riigid on järjestatud nende suplusvee puhtuse alusel. Kasutatud on andmeid, mis on kogutud rangete iga-aastaste hindamiste käigus, jälgides bakteriaalset saastumist, näiteks E.coli ja soole enterokokkide sisaldust vees.