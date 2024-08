Viking Line’i laevade koristajad räägivad kajutites nähtu kohta suu puhtaks: kui keegi ei taha reisija okset koristada, võib ta sellest keelduda

Iltalehti sattus laeva telgitagustesse, mida tavainimesed harva näevad. On neljapäev, 25. juuli. Helsingis Katajanokka terminali taga on soe. Käes on kruiisiinimeste kassipäevad. Koristusfirma SOL töötajad peavad Tallinnasse sõitva Viking XPRS-i kajuteid ja üldkasutatavaid ruume puhastama.