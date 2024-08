Taani kaalub Rootsiga piirikontrolli taastamist. Minister: „Ma ei välista midagi, kui asi puudutab kriminaalseid teismelisi“

Taani justiitsminister Peter Hummelgaard teatas kolmapäeval, 7. augustil, et ta „ei välista midagi“, kui asi puudutab Taani saabuvate Rootsi kriminaalsete teismeliste peatamist, kuna just see rühm paneb Taanis aina rohkem kuritegusid toime.

Minister sõnas Taani ringhäälingukanalile TV2, et piirikontroll võiks olla Sundi sillal, mis eraldab Taani pealinna Kopenhaagenit Rootsi suuruselt kolmandast linnast Malmöst. „Kui politsei hinnangul on see vajalik, siis arvan, et peaksime sellele kindlasti avatud olema,“ ütles Hummelgaard.

Plahvatusest mõrvakatseni

Hummelgaardi avaldus tuli vastusena sellele, et Rootsi politsei vahistas teisipäeval 24-aastase mehe ja naise, keda kahtlustatakse Kopenhaageni müügikioskis toimunud plahvatuse korraldamises.

See oli juba neljas tõsine kuritegu nädala jooksul – teistel juhtudel oli tegu tulistamisega – ning süüdistatavad mees ja naine olevat Taani sõitnud just Sundi silla kaudu. Samas rõhutas Hummelgaard, et praegu puuduvad tõendid, et piirikontroll oleks eelmise nädala kuritööd ära hoidnud.

Taani ringhäälingukanali TV2 andmetel on vähem kui aasta jooksul olnud veel 11 Rootsi kodanikega seotud juhtumit. Nende hulka kuuluvad mõrvakatse, plahvatuse korraldamine ja relvade omamine.

Kui Schengeni alas – mille liikmed on ka Rootsi ja Taani – saavad kodanikud üldiselt vabalt liikuda, siis liikmesriikidel on õigus ajutiselt piirikontroll taastada, et piirata ohtu avalikule korrale või sisejulgeolekule.