Tallinna lennujaam tegi juulis reisijate rekordi

Nõudlus püsib tugev

Pärgmäe sõnul on 2024. aasta esimese seitsme kuu reisijate arvud suurepärased. „Nõudlus püsib hetkel tugev ja loodame, et eestimaalased pikendavad suve lennates sügisel Euroopasse. Peagi saab Põhja-Itaalia restoranides nautida sügishooaja hõrgutisi ja Vahemere sihtkohtade mahedat suvesooja, Pariisis on pärast olümpiamöllu rahulikum ja kel puhkusepäevi napib, siis saab värskendust tuua kiire lennuga Stockholmi, sest mõnel päeval on sinna lausa kaheksa lendu päevas. Pered, kes pole suvel jõudnud Billundi Legolandi lustima, siis oktoobri lõpuni on veel aega,“ rääkis Pärgmäe.