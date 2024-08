FOTOD JA VIDEO | Sitsiilias asuv Etna vulkaan hakkas taas purskama. Lennuliiklus on häiritud

Sitsiilia saarel asuv Catania rahvusvaheline lennujaam on Etna vulkaanipurske tõttu mõne lennu edasi lükanud, tühistanud või ümber suunanud, sest purse paiskab õhku palju suitsu, mistõttu on pilootidel nähtavus piiratud.

Osa lende on tühistatud, teised on ümber suunatud saare teistesse lennujaamadesse, näiteks Palermosse ja Comisosse.

Catania lennujaam on soovitanud võtta reisijatel ühendust oma lennufirmaga, et oma lennu staatuse kohta teavet saada.

Kõige ajakohasema info saab lennufirma rakendusest, veebilehelt ja selle sotsiaalmeediakanalitest. Kuigi ametlikke arve ei ole välja hõigatud, on lennujaama infotahvlitelt näha, et mõni Cataniast väljuma pidanud lend hilineb kuni kolm tundi.

Praegu on tühistatud viis riigisisest väljumist ning Varssavi ja Kopenhaageni lend. Täna hommikul võis lennujaama maanduda tunni jooksul kõigest kuus lennukit, kuid praeguseks on piirang tühistatud.

Catania on rahvusvaheliste turistide seas Sitsiilia kõige populaarsem lennujaam, kuna saarel on suvehooaja haripunkt. Vulkaanipurskega on jõudnud Sitsiilia tänavatele väga palju tuhka, mille koristamine jääb kohalike kanda.