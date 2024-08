Eestlaste toiduturismi kuum sihtkoht on Palanga

Leedus asuv Palanga on eestlaste hulgas tuntud pikkade liivarandade ja mõnusa kuurortlinna atmosfääri poolest. On veel üks põhjus, miks üha rohkemad kaasmaalased tee Palangasse leiavad ja selleks on kohalik toidukultuur. Erilise menüü ja atmosfääriga restorane on rohkelt ja lausa kaks nende hulgast on pälvinud Michelini tunnustuse.