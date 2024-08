Euroopa otsib lahendust tehnilisele murele. Seni võib käsipagasisse võtta vedelikke taas vaid kuni 100 ml pakendis

Piirangud kehtestatakse, sest ilmnes vajadus parandada uute läbivalgustusseadmete konfiguratsioone. Need on üle Euroopa kasutusel juba mitmes lennujaamas, sealhulgas Tallinna lennujaamas. „Selleks, et jätkuvalt tagada lennureisijate ohutus, tuleb minna tagasi väiksemate vedelike mahutite piirangu juurde kõigis Euroopa lennujaamades, kus vahepeal juba vedelike piiranguid leevendati,“ selgitas transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe. „Otsus ei tulene kasvanud ohust lennundusele, vaid on vajalik ennetusmeede seniks, kuni tehnilisele probleemile lahendus leitakse.“

Muid muutusi uus määrus reisijatele kaasa ei too. Seega ei pea endiselt Tallinna lennujaama julgestuskontrolli tulles vedelikke käsipagasist välja võtma ning samuti ei pea neid panema läbipaistvasse kotti. Reisijal võib käsipagasis olla mistahes arv kuni 100 ml vedelike anumaid ja need võivad paikneda üksteisest eraldi pagasi erinevates osades.

Piirang kehtib kuni rahvusvahelise kokkuleppeni

Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juhi Tarvi Pihlaka sõnul võib uus piirang ajutiselt tähendada pikemaid järjekordi julgestuskontrollis: „Alates 1. septembrist tuleb reisijatel oma käsipagasit pakkides uusi reegleid jälgida. Soovitan enne reisi tutvuda värske infoga lennujaama kodulehel ja saabuda lennujaama kaks tundi enne lennu algust, sest järjekordi võib tekkida, kui väljumas on korraga mitu lendu ning julgestuskontrollis on palju reisijaid, kes on käsipagasisse siiski suuremahulisi vedelikke võtnud.“

Endiselt tohib julgestuskontrolli võtta ravimeid ja imikutoitu, mis on suuremates mahutites kui 100 ml, kuid need tuleb käsipagasist välja võtta ja kontrollida teise seadmega.

Määrus hakkab kehtima kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikide lennujaamadele, ka Tallinna lennujaam, kus kasutatakse julgestuskontrollis uusi EDS CB C3 seadmeid.