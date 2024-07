Santorini on turistide jaoks äärmiselt ahvatlev: kes sõidab sinna turistipraamiga või kes luksusliku jahiga. Nii siblivadki nad päevast päeva rendiautode või bussidega mäenõlvadel ja munakivisillutistega tänavatel.

Kui aga pärastlõunane kuumus rannaliival ületatud saab, otsivad julgemad mõne mugava koha valgeks lubjatud majade ja sinise kupliga kirikute vahel ning ootavad tunde ja tunde, et Kreeka saare kuulsat päikeseloojangut nautida. Päikese loojumise ajaks on aga tänavatele jõudnud paljud - nad kõik hakkavad pildistama. „See on olnud mu unistus keskkoolist saati,“ ütles Ameerika turist Maria Tavarez.