Hinnatud spetsialistide puudus ohustab lendude õigeaegset toimumist rohkem kui kunagi varem

Hiljuti on mitmel leedulasel juhtunud, et kojulend Ryanairiga Itaaliast kas väljub tohutu hilinemisega või jääb üldse ära, kirjutab Leedu Delfi. Lennufirma ise ütleb, et see on juhtunud neist mitteolenevatel põhjustel, kuna maailmas on suur lennuliikluse operaatorite põud. Ärileht uuris, kas sarnane probleem võiks ka Eestis lennujaamade tööd takistama hakata.