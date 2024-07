Lennufirma broneeris lennuki üle. Türki puhkama läinud eestlased ei pääsenud koju tagasi

Eestist Türki puhkama läinud seitse eestlast pidid koju tagasi lendama 22. juuli. Lennujaama check-inis aga selgus, et lennuk on üle broneeritud ning lennukile nad ei mahu. Eestisse tagasi saavad nad seega aga alles 26. juuli.

Lennureis osteti reisibüroo Coral Travel Estonia kaudu. Ettevõtte Eesti osakonna juht Jana Mitjakova kinnitab, et on olukorraga kursis. “Tegemist on lennuvedaja ehk SunExpressi süsteemidest tingitud rikkega. Ülebroneerimise eest vastutab reeglina lennuvedaja, kes peab sellises olukorras pakkuma reisijatele alternatiivseid võimalusi lendamiseks või hüvitama kliendi ostetud uued lennupiletid,“ selgitas ta.