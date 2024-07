KUULA | HEA TEADA! Lennuhüvitis võib katta sinu reisikulud või olla algkapitaliks järgmise reisi planeerimisel

Eestimaine ettevõte Flagito aitab reisijatel hüvitist saada. Saates „Elustiil" räägivad Flagito esindajad, vandeadvokaat Kristjan Tuul ja advokaat Sander Potisepp, milliseid kadalippe on vaja läbida suhtlusel lennufirmadega. Hüvitise taotlemine ei ole keeruline protsess ja reisijatel on võimalik see ette võtta iseseisvalt. Paraku annab osa lennufirmasid endast kõik, et asjad ei liiguks, lootes, et kulude tõttu reisijad individuaalselt kohtu poole ei pöördu. Siin tulebki appi Flagito.