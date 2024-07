TASUB TEADA | Kas üleilmse IT-katkestuse korral saab lennu hilinedes lennufirmalt hüvitist küsida?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti ameti (TTJA) ettevõtluse osakonna jurist Helena Tipka toonitab, et kõige olulisem on meeles pidada, et lennu tühistamise ja/või hilinemise korral tuleb esmalt pöörduda alati lennufirma poole, et selgitada välja täpsemad asjaolud ja saada juhised edasiseks tegutsemiseks.