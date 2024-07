Vaimustav ja võrgutav Korfu

Mõnusalt soe ja pisut niiske kliima on üks põhiargumente, mis paneb paljud puhkajad just Korfu suunas vaatama. „Mina külastasin saart juuni alguses ja juba siis kerkis temperatuur kuni 30 kraadini, eks juulis-augustis tõuseb see kõrgemalegi. Vesi on aga ülimõnus – siidine ja soe,“ kiidab Terje saare kliimat.

Põhjuseid, miks valida reisisihtkohaks Korfu, on Terje sõnul ohtralt. Esimesena toob ta välja Korfu saare erakordse looduse, mida ilmestavad rohetavad mäed, oliivisalud ja küpressimetsad. „Mõned oliivisalud on lausa viiesaja-aastased – ajast, kui veneetslased esmakordselt saarele tulid ja oliivisaludele kui kohalike inimeste elatusallikale aluse panid.“ Terje räägib, et iga istutatud oliivipuu eest lubati kohalikele kuldmünt ja nii neid sajanditevanuseid puid sedavõrd palju saigi. Saarele lisavad rohelust ka iidsete ja värskete oliivisalude vahel kasvavad küpressid.

Novatoursi müügijuht Terje Tellis külastas seda imelist puhkuseparadiisi ja soovitab selle saare erilisi paiku ning jagab reisikogemusi. Ta ütleb, et juba Korfule jõudmine on kauni vaatega mereäärse lennuraja tõttu elamus omaette. „Kaunist saarevaadet, mis on jõudnud ka paljudele Korfut tutvustavatele piltpostkaartidele, saab koos lennukite tõusmise ja laskumisega imetleda mitte üksnes lennukilt, vaid ka Korfu-lähedaselt Kanoni rannikuplatvormilt,“ jagab ta saarega tutvumise alustuseks.

Saar pakub ohtralt võimalusi rahus ja vaikuses puhkamiseks, aga kui meeldib melu, siis eriti just Korfu põhjaosas on suur hulk väga külastajasõbralikke ning mõnusaid kuurorte. „Ka läänekaldal on kuurortala, kuid enamasti on see piirkond imeilusa loodusega paigaks, kus tasub kindlasti ringi vaadata ja ümbrust avastada.“

Korfu linn on saare keskosas ja nii linna ümber kui ka mööda rannikut on arvukalt kuurorte. Korfu linnale kõige lähemal asuvad populaarsed kuurordid on Kanoni, Alikes, Kontokali, Gouvia, Perama ja Benitses.

Põhjarannikule jäävad Komeno ja lähestikku asuvad mõnusate keskustega Acharavi ning Roda kuurort.

Saare lõunaosa kuurordid on aktiivsed Moraitika ja Messonghi ning Lefkimi piirkond ning rahulikum läänekuurort Agios Georgious oma imeliste liivarandadega.

Kohalikud tavernid ja külalislahke rahvas

Terje soovitab Korfut külastades kindlasti tutvuda vähemalt ühe kohaliku taverniga. „Kreeka toit on maitsev ja rikkalik ning kuigi ka hotellitoidud on suurepärased, siis tasub kindlasti proovida kohalike perede valmistatud värskeid roogi.“

Kreeka inimesed on äärmiselt külalislahked. Nad tahavad oma saarest ja elust meelsasti rääkida ning on ka ise oma kodukohast vaimustunud. „Nad tunnevad oma saart läbi ja lõhki ning minu ühed paremad vestlused olid meie bussijuhi Maria ja ühe vana taverniomanikuga, kes avasid mulle oma saare hoopis teisest küljest. Käisime ühes saare lõunaosa tavernis ja nii toiduelamus kui ka vaated olid suurepärased. Lähedal asuva Kavose küla olid küll vallutanud briti noored turistid, kuid taverni rahu see ei häirinud.“

Mis kohti külastada?

Terje soovitab, et nädalasel reisil autot rentides saab saarele kenasti ringi peale teha. „Igal saare punktil on oma võlud, mida avastada, ja Korfu on just parasjagu nii suur, et sellest saab nädalaga hea ülevaate.