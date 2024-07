Kolossaalsed ravikulud reisil: Euroopas kuluvad kümned tuhanded, mujal maailmas sajad tuhanded eurod

Nutikas on kindlustus sõlmida alati juba esmaste reisikulude tegemisel, olgu selleks kas majutus või lennupiletid. Pikemalt ette ostetud kindlustus on soodsam, kui viimasel minutil sõlmitud. Veelgi olulisem on aga see, et sõlmides kindlustuse samal ajal reisipaketi või lennupiletite ostuga, hakkab reisitõrke kaitse kehtima kohe. Õigeaegselt ostetud kindlustusleping hüvitab näiteks lapse haigestumise tõttu ära jäänud koolivaheajareisi.