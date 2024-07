Kuumalainetest taskuvarasteni. Millised nipid suviseks puhkuseks kõrva taha panna?

Näiteks võib juhtuda, et Alpi piirkonnas reisija telefon lülitab end automaatselt Itaalia võrgust Šveitsi võrku, millega võivad kaasneda ootamatuid väljaminekuid. Enne välismaale suundumist vaata seetõttu alati üle oma mobiilsidepaketi tingimused. Kusjuures, sama hoolas tasuks olla ka ümberistumistega. Näiteks kui vahemaandumine toimub Šveitsis, tuleks olla tähelepanelik, et mobiilset internetti mitte harjumusest sisse lülitada.

Kui eelistad sihtriigis kasutada WiFit, mõtle oma toimingud aegsasti läbi. Näiteks tasub väljaspool EL-i enne lennujaama suundumist hotellis või restoranis veenduda, et oled telefonis alla laadinud oma pardakaardi. On juhtumeid, kus reisija peab lennu- või rongijaamas WiFi kasutamiseks ja pardakaardi näitamiseks saama ligi meilile saadetud kinnistuskoodile, milleks on omakorda tarvilik internet. Võõras piirkonnas ringi liikmeliseks on aga tark tõmmata WiFi võrgus alla Google Maps offline -kaart kindla linna või laiema piirkonna kohta .

Millal heitsid viimati pilgu oma Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivusajale? Enne reisi tasub kindlasti kontrollida, kas sinul või pereliikmel on tarvis tellida uus kaart, mis on hea tagala igal ELi-sisesel reisil. Ühtlasi hoia meeles, et ravikindlustuskaart kehtib vaid siis, kui on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus. Tähtis on teada, et Euroopa ravikindlustuskaart ei asenda reisikindlustust. Vajaminevat arstiabi pakutakse sihtriigis võrdsetel tingimustel riigis elavate inimestega.