Novatours tõi koostöös idufirmaga MoreMins turule eSIM-i teenuse

Novaturase tegevjuht Kristijonas Kaikaris ütleb, et juba mõnda aega on täheldatud klientide huvi kasvu internetiühenduse vastu reiside ajal, mistõttu otsustatigi leida uuenduslik lahendus.

MoreMinsi tegevjuht Andrius Butvilas ütleb, et mobiilne internetiteenus on palju turvalisem kui avalikud WiFi-võrgud. eSIM-i mobiilne internet töötab nagu tavaline SIM-kaart, kuid seda saab tellida veebist mobiilirakenduse iseteeninduse kaudu. MoreMins eSIM töötab mitme operaatori võrgus, tagades seeläbi välisriigis tõhusa internetikiiruse.

Lahendus, mis pakub reisi ajal mugavust

„Osa reisijaid on tuttavad Euroopa Liidu väliste riikide kõrgete internetitariifidega, kuid harvemini reisivatele klientidele on see tihti üllatus. Praegused hinnad sunnivad meid sageli kasutama internetti piiratud juurdepääsuga, näiteks ainult hotellis pakutava juhtmevaba internetiühendusega, mis võib olla nõrk või ebakvaliteetne. Tänapäeval on internet muutunud reisimise lahutamatuks osaks ja nõudlus selle järele kasvab – loomulikult kehtib see ka meie klientide kohta,“ nendib Kaikaris.