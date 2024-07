Tõeline Tartu pärl – hotell Lydia

Hotell Lydia lugu

2016. aastal avati Tartu vanalinnas Raekoja platsi vahetus läheduses hotell Lydia, mille ajalugu ulatub 19. sajandisse. Hoone ise koosneb modernsest ja ajaloolisest osast, millest viimane on rahvusliku ärkamise ja Eesti ajakirjanduse tekkega tihedalt seotud – selles elas aastail 1865–1868 koolmeister ja rahvusliku liikumise juht Johann Voldemar Jannsen ning tema tütar Lydia Koidula. Kirjanik Lydia Koidula ja hotelli omanike perekonnas armastatud vanaema Lydia Leonore (Grünmann) Holm andsid inspiratsiooni nii hotelli kui ka restorani nime valikul ja kujunemisel. Lydia sümboliseerib naiselikku soojust, mis on andnud inspiratsiooni ka maja sisekujunduseks.

Hotelli mugavad ja eriilmelised toad

Hotelli uues tiivas asuvad klassik-tüüpi toad, millest avaneb vaade Toomemäele või sisehoovi. Uues osas on ka superior-toad, mille akendest näeb kaunist kõrghaljastusega Pirogovi parki. Ruumikad vaipkattega toad on varustatud kvaliteetsete ja mugavate allergiavabade vooditega. Executive-numbritoad asuvad hoone ajaloolises osas. Neist avaneb vaade Ülikooli tänavale või sisehoovi. Avarates tubades on parkettpõrand ja kõikides tubades on vannid.

Hotelli sviitidest näeb kaunist vaadet Tartu Raekojale ja Pirogovi platsile. Kõik sviidid on stiilse sisekujunduse ja erineva planeeringuga ning sobivad väga erinevate soovidega külalistele. Presidendi sviit on kõige ruumikam ja sobib ka väikeseks nõupidamiseks. Luksuslik kortersviit Lydia asub hoone ajaloolises osas ja kulgeb läbi kolme korruse. Akendest avanevad vaated nii Ülikooli tänavale kui ka sisehoovi ja sviidil on privaatne sissepääs.

Privaatne spaa-lounge

Hotellis asub erinevaid sauna- ja lõõgastusvõimalusi pakkuv privaatne ning hubane spaa-lounge. Hotelli külaliste kasutuses on lõõgastusala, sanaarium valgus- ja aroomteraapiaga, leili- ja aurusaun ning bassein lamamistoolidega. Rahustav keskkond pakub vaimupuhkust ja lõõgastust. Külaliste kasutuses on ka hotelli fitnessklubi.

Lydia sündmuskeskus