VIDEO | Saaremaa praamile on suur osa pileteid eelmüügist juba otsas, sadamas on pikk järjekord

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer kinnitas Delfi Ärilehele, et suvi on oma täies ilus käes ja eelmüügi järgi vaadates on huvi Muhu saarele ja Saaremaale reisimiseks suur. „Eelmüügist on täna saartele ning pühapäeval mandrile enamikele reisidele piletid välja müüdud,“ lisas ta.

See aga ei tähenda, et saartele ei saa. „Eelmüügist müüme välja ca 70% piletitest, üldjärjekorra jaoks jääb veel 30% ning lisaks teeb vajaduse korral lisareise ka parvlaeva Regula,“ sõnas ta.

Sellegipoolest on Randveeri järgi väga tõenäoline, et populaarsematel aegadel võib järjekord tekkida. „Palume e-pileti ostnud reisijatel tulla oma reisile ning tähelepanelikult jälgida, et parasjagu toimub laadimine piletil märgitud reisile. Neil, kel pole piletit ette ostetud, palume valida mõni vähempopulaarsem aeg, siis on lootust, et järjekorrad ei ole nii pikad,“ rääkis ta.