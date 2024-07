Suve viimase nädalavahetuse ainulaadne ÖÖelamus Võrumaal tutvustab pärimust ja rahvajutte

Viie eri piirkonna kirmaskid

Teatri- ja tantsulavastuse lõppedes pidu aga alles kogub tuure. Nimelt jätkub trall viiel erineval kirmaskil ( võro keeles kirmas või kirmask, saksa sõnast Kirchmesse, ’kirikulaat’, on endisaegne suvel Kagu-Eestis peetud traditsiooniline küla- või piirkonnapidu). „Kogu see rõõm päädib lõpuks ühise peoga. Pärast lavastust toimuvad metsa all valgustatud punktides külapeod ehk kirmaskid, kus saab ka ise jalga keerutada ja proovida erinevate piirkondade tantse,“ selgitab lavastaja. Külalised saavad niisiis lisaks tantsu vaatamise elamusele tantsurühmade abil oma teadmiste pagasisse ka uued tantsusammud.

Tuleteater ja südaÖÖpidu

Ürituse hing

Ürituse eestvedaja on kunstiline juht Maire Udras. „Inimestest rääkides ei saa üle ega ümber selle ürituse tegelikust käimatõmbajast – Maire Udrasest, kohalikust n-ö maasoolast, kes on läbi elu erinevate rahvatantsuüritustega seotud olnud. Just tema soojast takkatõukamisest on kõik see sündinud,“ ütleb Jaanika Juhanson. Nüüdseks on PärimusÖÖ ideest võrsunud mitmekülgne üritus, mille proovid on juba täies hoos ja pärimusÖÖ mekki võib juba selgelt tunda.