Eestlased välismaal: mobiilipaketi vahetamiseks tuleb läbida metsik kadalipp

Luise (23) elas 2022. aastal pool aastat ülikooli vahetussemestri ajal Lõuna-Koreas. „Kui Lõuna-Koreasse saabusin, räägiti mulle, et igal pool on WiFi. Peagi selgus, et WiFi töötab aga ainult siis, kui sul on kohalik SIM- või kõnekaart.“ Seega valis Luise vahetussemestri perioodiks kohaliku SIM-kaardiga mobiilipaketi lahenduse, mis sisaldas riigis piiramatut mobiilset andmesidet, kõneminuteid ja sõnumite saatmist, mis maksis kuus umbes 20 eurot. Siduva lepinguga lahendused on Lõuna-Koreas kallimad.

Kui eestlased on harjunud kiire 5G-interneti ning tasuta WiFi-ga, siis välismaal see nii tavaline pole. Luise sõnul selguski kohaliku paketi puhul, et kuigi 4G oli olemas, siis oma SIM-kaardiga telefonis ta tasuta WiFi-le kohalikes kohvikutes või avalikes asutustes millegipärast ligi ei saanud.

Prantsusmaal elava ja õppiva Klara (22) sõnul on ka seal WiFi kättesaadavus tunduvalt kehvem. „Võin oma ühiselamu ja kooli näitel öelda, et suure asutuse internetiga varustamine on keeruline. Internet ei jõua igale korrusele ja tuppa võrdselt ning enamiku ajast on see täiesti puudulik. Selline olukord sunnib kasutama mobiilset andmesidet,“ selgitas Klara.

Kuuldes sõprade kehvasid kogemusi, näiteks kuidas üks kohalik Prantsusmaa operaator teeb kuus korra pakettidele nn restart’i, mille tõttu pole tarbijatel umbes kaks päeva internetti, valis ta lihtsama alternatiivina kõnekaardi teenusepakkujalt Orange, mille kuutasu oli 8,99 eurot. „Ilmselt sattusin juhuslikult väga hea pakkumise peale, sest hiljem olen vaadanud sama operaatori pakkumisi ja hinnad on kõvasti tõusnud,“ sõnas Klara.

Kokkupõrge bürokraatiaga

Lõuna-Korea klienditeenindust telekommunikatsioonivaldkonnas hindab Luise oma kogemuse põhjal positiivselt. „SIM-kaardi soetamine oli üsna kiire ning klienditeenindaja aitas mul kaarti paigaldada ja aktiveerida. Samas kui tekkis probleem WiFi kasutamisega, siis otsustasin sellega tegelemise sinnapaika jätta, sest keelebarjäär oli Koreas üsna suur.“