Tez Touri endise juhi idufirma lubab teha pakettreiside ostmise lihtsamaks

Kuigi Travely pakub täna vaid pakettreise ja sinna juurde kuuluvat infot, soovib idufirma hakata tulevikus vahendama ka hotelle ja lennupileteid. Samuti on kavas laiendada tegevust Eestist väljapoole.

„Nii maailmas kui Eestis eelistab üha rohkem kliente teha oma reisiostud mugavalt internetis. Kui hotellide ja lennupiletite ostmiseks on selliseid keskkondi mitmeid, siis Eestist algavate pakettreiside osas puudus seni ühtne ja mugav ostukeskkond, kus kliendid saaks oma võimalusi lihtsasti võrrelda. Rahvusvahelised platvormid ei suuda aga pakkuda kohalikus keeles kliendituge. Travely.ee loomise mõte ongi need probleemid lahendada ja tuua veidi innovatsiooni Eesti turismiturule. Meie ettevõtte taga on ka tugev finantsinvestor, mis annab klientidele täiendava turvatunde,“ ütles iduettevõtte Travely.ee asutaja ja tegevjuht Tatjana Arhipova pressiteate vahendusel.