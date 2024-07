TEST | Kui hästi sobib Eesti teedele Citroën C5 X?

Modernne ja eripärane

Kui Citroën C5 X-iga Auto Bassadone Eesti hoovil kohtun, on see sümpaatia esimesest silmapilgust. Auto disain on silmatorkav, ühendades endas sedaani, universaali ja crossover’i parimad omadused.

Autol on jõuline ja muljetavaldav esiosa, millel on lai iluvõre ning silmapaistvad esituled. Teen masina ümber tiiru ja küljelt vaadates on siluett meeldivalt voolujooneline, rõhutades selle dünaamilisust ning sportlikkust. Pikad katusejooned ja sujuvalt langev tagaosa annavad autole elegantse ning samas tugeva ilme. Et C5 X liikluses tõesti pilke püüab, näen juba esimeste sõiduminutite jooksul.

Interjööris kohtuvad mugavus ja kaasaegne tehnoloogia

Citroën C5 X-i sisemus on justkui rahuoaas keset linnamelu. Autosistujat tervitab avar ja kvaliteetsete materjalidega sisustatud salong. Esiistmete mugavus on klass omaette – need on laiad, pehmed ja toetavad.

Tehnoloogia osas pole Citroën C5 X sugugi tagasihoidlik. Suur ja selge puutetundlik ekraan on väga loogiline ning selle kasutama õppimine käib kiiresti. Olemas on kõik vajalik alates navigatsioonist ja multimeediast kuni nutitelefoni peegeldamise võimalusteni. Apple CarPlay ja Android Auto integratsioon võimaldavad kasutada oma lemmikrakendusi otse ekraanil ja see on minu jaoks suur pluss. Esmavajalik info kuvatakse ka esiklaasile, mis on juhile väga mugav, ja mulle pakkus palju põnevust jälgida, kuidas liiklusmärkide info reaalajas esiklaasile tekkis.

Särtsakas ja sujuv nii linnas kui ka maanteel

Kuid auto ilu ja mugavus poleks midagi väärt ilma suurepäraste sõiduomadusteta ning järgmisena tutvun selle bensiinimootoriga versiooni võimalustega lähemalt. Avastan, et linnas liikudes on Citroën C5 X üllatavalt manööverdusvõimeline, arvestades selle mõõtmeid. Panen auto proovile ka Tallinna munakividel ja veendun, et sujuv vedrustus ning efektiivne mürasummutus loovad vaikselt kulgeva sõidukogemuse ka Tallinna vanalinna munakividel.