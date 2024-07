Finnairi lennul Helsingist Pariisi sündis laps

See pole esimene kord, kui Finnairi lennul on keegi sünnitanud: kuuldavasti on seda ajaloos juhtunud mitu korda.

„See on väga harv juhtum, kuid seda on varemgi juhtunud. Meie töötajad on koolitatud töötama väga erinevates olukordades,“ ütles Finnairi esindaja. Eelmine kord sünnitas reisija Finnairi lennukis 2008. aastal.

Lapse ilmale toonud reisija sõnul aitasid teda pardal viibinud ämmaemand, stjuardess ja tuletõrjuja.

Reisija sõnul läks sünnitusel kõik hästi kuni nabanööri lõikamiseni, mis valmistas raskusi.

„Normaalsuuruses beebi,“ kirjeldab reisija vastsündinut.

Naine ei teadnud, et ootab last

Helsingin Sanomati andmeil polnud värske ema oma rasedusest teadlik. Finnair ei ole seda väidet veel kinnitanud ega naise rahvust avalikustanud. „Lend jätkus tavapäraselt Pariisi ja seal tegeles arst ema ja vastsündinuga,“ sõnas lennufirma.

Ühe reisija sõnul oli Finnairi lend peaaegu välja müüdud. Ta ütleb ka, et värske ema seltskonda kuulusid abikaasa ja väike laps, kirjutab Helsingin Sanomat.

„Ma arvan, et nad elavad Helsingis,“ ütleb kõnealuse lennuki pardal viibinud reisija. Finnair alles uurib juthumi üksikasju ega osanud sünnituse üksikasju täpsemalt kommenteerida. Flightradar24 veebilehe andmetel maandus Finnairi lennuk AY1571 Pariisis Soome aja järgi kell 10.19.

Lennufirma pole veel jõudnud mõelda, kas värske ema ja vastsündinu saavad ettevõttelt kingituse meeldejääva lennureisi puhul.

Firma kodulehel on kirjas, et üle kahetunnistel lendudel on lendamine lubatud 36. rasedusnädala lõpuni (35 nädalat + 6 päeva), kui rasedus on kulgenud normaalselt. Terve vastsündinu võib kahepäevasena lennata kõigil Finnairi lendudel.