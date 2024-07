Ekspert selgitab: minu pagas on kadunud – mis nüüd edasi saab?

Oluline on alles hoida kõik ostutšekid, et tehtud kulutusi tõendada. Kindlasti tuleks käituda mõistlikult ja soetada vaid neid esemeid, mis on tõesti hädavajalikud. Kui suuri kulutusi tasub sellises olukorras teha, paneb paika eelkõige Montreali konventsioon, mis on rahvusvaheline õigusakt ja kehtib ligikaudu sajas maailma riigis. Nimelt on konventsiooniga sätestatud lennuvedaja vastutuse ülempiir 1288 SDRi, mis on rahvusvaheline valuutafondi arveldusühik ja vastab ligikaudu 1600 eurole. See summa kehtib ühe reisija kohta. Kui pagas hilineb tagasilennul koju, tuleb arvestada sellega, et enamik lennufirmasid ei maksa hüvitist riietele ja hügieenitarvetele tehtud kulutuste osas.